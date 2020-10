Giro d’Italia 2020, Joao Almeida: “È stata una buona giornata. Andiamo avanti per capire fin dove posso arrivare”

Un altro giorno in maglia rosa per il giovane portoghese Joao Almeida, terzo al traguardo della quinta tappa del Giro d’Italia 2020 alle spalle di Patrick Konrad (Bora-Hansgrohe), e specialmente del trionfatore odierno della Mileto-Camigliatello Silano, Filippo Ganna. Il leader della Deceuninck-Quick Step è stato ben protetto per tutto il giorno dalla formazione belga che, anche grazie al forcing della Trek-Segafredo, è riuscita ad eliminare dalla partita il suo primissimo inseguitore in classifica Jonathan Caicedo. Adesso Almeida ha 43″ su Pello Bilbao (Bahrain McLaren), mentre Vincenzo Nibali è a 1’01”.

Raggiunto dai microfoni della Rai nel dopo tappa, la maglia rosa ha dichiarato quanto segue: “È stata una tappa freddissima, piovosa. Dal mio punto di vista è stata una buona giornata, lunga, dura. Dopo che Caicedo si è staccato dovevo per forza di cose stare nel gruppo, e alla fine ho dato tutto quello che avevo”. Ma fin dove potrà arrivare Almeida?: “In effetti è il mio primo grande giro, non mi sono mai testato oltre i dieci giorni di corsa, in cui so che posso correre regolarmente e con delle buone gambe. Non ho esperienza, vedremo. Andiamo più avanti possibile per capire fin dove posso arrivare”.

Foto: Lapresse