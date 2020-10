Giro d’Italia 2020, Jakob Fuglsang: “E’ una giornata da dimenticare. Il vento ha reso pericolosa la gara”

Jakob Fuglsang è senza ombra di dubbio uno dei grandi sconfitti della prima tappa del Giro d’Italia 2020. Il capitano dell’Astana è giunto al traguardo della cronometro da Monreale a Palermo di 15,1 km in 100ma posizione con un ritardo di 1’47” dal trionfatore odierno Filippo Ganna.

Il vero problema per il ciclista danese, però, è il ritardo accusato da uno dei grandi favoriti alla vittoria finale, ovvero Geraint Thomas al quale ha concesso 1’24”: “La tappa è stata dura e il vento l’ha resa ancora più difficile ma anche pericolosa. Speriamo da domani di avere più fortuna dalla nostra parte“.

Loading...

Loading...

Il capitano dell’Astana ha perso in maniera veramente inusuale anche uno dei suoi uomini migliori, Miguel Angel Lopez, caduto nella seconda parte della prova contro il tempo di oggi. La dinamica dell’incidente è stata davvero particolare visto che il colombiano ha perso il controllo della sua bici in un rettilineo, a tradirlo un avvallamento. Lopez è stato trasportato in ospedale ed è stato costretto a ritirarsi. “Un giorno da dimenticare. Prima di tutto la cosa più importante, spero che Miguel si riprenda presto. ci mancherà sicuramente in gara“.

Foto: Lapresse