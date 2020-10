Giro d’Italia 2020: il borsino di oggi. Favoriti e possibili sorprese: Peter Sagan ci prova, occhio a Diego Ulissi

Dopo le grandi velocità raggiunte ieri, nella cronometro d’apertura che ha premiato Filippo Ganna, si resta in Sicilia anche per la seconda tappa del Giro d’Italia 2020. 150 chilometri da Alcamo ad Agrigento che potrebbero premiare dei velocisti resistenti, o addirittura degli scattisti.

La prima parte della tappa è piuttosto articolata tra saliscendi e numerose curve nel trapanese, verso la Valle del Belice. Lasciata Alcamo infatti, si procederà su e giù attraverso Calatafimi, Salemi, l’ascesa di quarta categoria di Santa Ninfa, e poi il primo sprint intermedio di giornata di Partanna. Si arriverà lungo la costa, con alcuni su e giù e pendenze moderate, passando per Menfi e Sciacca. La parte conclusiva è abbastanza mossa sino al secondo traguardo volante di Porto Empedocle. Si arriverà dunque nella magnificenza della Valle dei Templi. A 4 chilometri dall’arrivo la strada salirà attorno al 5% con un breve tratto attorno al 9% a 2.5 chilometri dal traguardo, mentre l’ultimo chilometro è più dolce, intorno al 3% di pendenza.

Tra i più attesi c’è ovviamente Peter Sagan (Bora-hansgrohe), che se dovesse essere al top potrebbe giocarsela al meglio in un finale simile. A sfidarlo Michael Matthews (Sunweb), vincitore del GP di Plouay. In casa Italia non mancano i nomi pronti a far bene: da Diego Ulissi (UAE Emirates) ad Andrea Vendrame (AG2R), tutti corridori che si possono disimpegnare al meglio su un arrivo di questo genere. Vista la condizione dimostrata ieri tra gli uomini di classifica, occhio a Joao Almeida (Deceuninck Quick-Step) e Geraint Thomas (INEOS Grenadiers), che potrebbero lanciarsi in una volata ristretta.

BORSINO FAVORITI SECONDA TAPPA GIRO D’ITALIA 2020

Peter Sagan *****

Michael Matthews, Diego Ulissi ****

Davide Ballerini, Andrea Vendrame, Fernando Gaviria ***

Pello Bilbao, Enrico Battaglin, Jhonatan Narvaez **

Geraint Thomas, Joao Almeida, Rick Zabel *

Foto: Lapresse