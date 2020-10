Giro d’Italia 2020, Geraint Thomas: “Sono preparato per vincere. Volevo essere qui”

Geraint Thomas si presenta con i gradi del grande favorito al Giro d’Italia 2020, che scatterà domani con una cronometro individuale di 15,1 chilometri da Monreale a Palermo. Il britannico ha tutte le carte in regola per puntare alla maglia rosa e anche i suoi avversari diretti lo hanno identificato come il candidato principale per la conquista del Trofeo Senza Fine.

L’alfiere della Ineos Grenadiers, già trionfatore al Tour de France 2020, ha dichiarato alla vigilia della partenza: “Sono concentrato, motivato e preparato per vincere il Giro. Sapremo come sarà andata solo all’ultima tappa . Sarà una corsa diversa, in particolare nell’ultima settimana, con le tappe in montagna e le temperature in netta diminuzione. Sarebbe stato impossibile correre Tour e Giro, per questo mi sono concentrato su questa corsa. Volevo essere qui perché lo preferivo“. Poi conclude: “Nello sport c’è la necessità di fare scelte importanti. Lo ripeto: sono molto motivato per questa prova“.

Foto: Lapresse