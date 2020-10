Giro d’Italia 2020, Geraint Thomas si esalta a cronometro: il favorito della vigilia inizia alla grande

Era il grandissimo favorito della vigilia per il trionfo finale di Milano, e, almeno per ora, ha già messo una piccola ipoteca sul Trofeo Senza Fine. Parte benissimo l’avventura di Geraint Thomas al Giro d’Italia 2020: nella prima cronometro, quella da Monreale a Palermo, che ha inaugurato la Corsa Rosa e premiato il suo compagno di squadra Filippo Ganna, il gallese fa già la differenza.

Solamente il primo assaggio di prove contro il tempo (ci saranno ancora altri 50 chilometri da percorrere), ma nella specialità preferita il vincitore del Tour de France 2018 è riuscito a guadagnare su tutti i rivali. Quarta piazza a 23” dal vincitore per lui, che ha guadagnato 26” su Simon Yates (Mitchelton-SCOTT), 1’06” su Vincenzo Nibali (Trek Segafredo), 1’21” su Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma) e 1’24” su Jakob Fuglsang (Astana).

Loading...

Loading...

Viste le altre cronometro in programma, nelle quali potrebbe addirittura incrementare di minuti il gap, la stella della INEOS può puntare già a difendersi. Se la condizione dovesse rimanere questa, sarà difficile staccarlo in salita e potrebbero arrivare distacchi incolmabili per i vari scalatori che proveranno a sfidarlo in chiave classifica generale. Chi ben comincia è a metà dell’opera, proverbio perfetto per Thomas.

gianluca.bruno@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse