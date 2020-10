Giro d’Italia 2020, Filippo Ganna: “Sono molto felice. Abbiamo portato a casa un risultato fantastico anche grazie al team”

Filippo Ganna ha trionfato in maniera nettissima nella prima tappa del Giro d’Italia 2020, la cronometro da Monreale a Palermo di 15,1 km. Il piemontese ha chiuso la sua prova 15’24” con la media stratosferica di 58,8 km/h. Il campione del mondo delle prove contro il tempo, quindi, veste anche la prima Maglia Rosa del Giro.

Comprensibilmente soddisfatto Filippo Ganna al termine della frazione odierna si è espresso così: “Sono molto felice. Siamo riusciti a portare a casa un altro magnifico risultato. Di questo devo dire grazie soprattutto al team che ci ha sempre supportato e ci ha dato sempre il 100% per raggiungere questi risultati“.

Nonostante il fantastico trionfo, il campione del mondo a cronometro è consapevole che in questo Giro d’Italia dovrà lavorare per il suo capitano Geraint Thomas: “Ho spinto al massimo ma non dobbiamo perdere di vista l’obiettivo per gli ultimi giorni per Geraint Thomas. Abbiamo dimostrato di essere competitivi nelle prove contro il tempo, speriamo di esserlo anche nei prossimi giorni“.

Foto: Lapresse