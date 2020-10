Giro d’Italia 2020, Filippo Ganna: “Non dovevo neanche andare in fuga…Ho mantenuto la calma in salita”

Filippo Ganna ha vinto in maniera splendida la quarta tappa del Giro d’Italia 2020, da Mileto a Camigliatello Silano. Una giornata interamente in fuga per l’ex maglia rosa, che conquista il suo successo del suo Giro. Intervistato dai microfoni Rai, il campione del mondo a cronometro ha così commentato la sua impresa in terra calabrese: “Non dovevo nemmeno andare in fuga, ma fare da supporto a Salvatore Puccio, uomo designato per la fuga. Dopo tre o quattro scatti a 40 chilometri gli ho detto ‘mettiti a ruota’. Bella soddisfazione per la squadra, abbiamo riscattato la perdita di Geraint Thomas. Ieri mi ha detto di andare in fuga; anche se è a casa, non posso non eseguire gli ordini del mio capitano. Ho fatto una cronometro nel finale? Era l’unica cosa che potevo fare. Mi scattavano in faccia, ma non potevo riattaccare, non sono uno scalatore. Ho mantenuto la calma e il mio passo, poi sono andato via e ho retto fino alla fine“.

Foto: Lapresse