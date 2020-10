Giro d’Italia 2020, Filippo Ganna maglia rosa: un italiano davanti a tutti dopo Valerio Conti nel 2019

Filippo Ganna ha vinto la cronometro individuale che ha aperto il Giro d’Italia 2020 e ha così conquistato la prima maglia rosa della 103ma edizione della corsa a tappe. Il Campione del Mondo di specialità ha dominato la prova contro il tempo (15,1 chilometri da Monreale a Palermo), ha coperto la distanza all’esorbitante media di 58,8 km/h ed è così riuscito a indossaare il simbolo del primato. Un italiano torna a vestire la maglia rosa nella corsa di casa dopo oltre un anno: l’ultimo a riuscirci era stato Valerio Conti il 23 maggio 2019.

Il 27enne romano della UAE Emirates l’aveva conquistata il 16 maggio al termine della sesta frazione conclusa a San Giovanni Rotondo e l’aveva indossata per sei tappe (in mezzo un giorno di riposo). Gliela sfilò lo sloveno Jan Polanc, poi al termine della 14ma tappa l’ecuadoriano Richard Carapaz si prese il simbolo del primato e lo conservò fino alla conclusione. Dopo più di 16 mesi c’è un corridore italiano in testa alla classifica generale del Giro d’Italia e la speranza è che Filippo Ganna riesca a conservala anche al termine della frazione di domani, la Alcamo-Agrigento con gli ultimi 3 km in salita al 5,3% di pendenza media.

stefano.villa@oasport.it

Foto: Lapresse