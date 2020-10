Giro d’Italia 2020, Filippo Ganna: “La cronometro di oggi per me è un altro piccolo grande passo nella storia”

Alla vigilia della partenza del Giro d’Italia 2020 ha rilasciato un’intervista al quotidiano torinese “La Stampa” il campione del mondo a cronometro Filippo Ganna, che oggi nella prima frazione del GT italiano potrà sfoggiare la maglia iridata appena conquistata e puntare a vestire la Maglia Rosa a fine giornata.

Il successo oggi sarebbe la ciliegina sulla torta di un 2020 ricco di vittorie: “Non ci voglio pensare. Il percorso mi piace, la distanza è la mia, meglio che nel Mondiale. C’è solo una discesa pericolosa. Sono pronto. Mi piace l’idea di entrare nella storia, pensare che un giorno qualcuno vorrà battere Ganna. Per me è un altro piccolo grande passo nella storia“.

Ganna ha iniziato col ciclocross, poi il passaggio alla pista: “Nella seconda gara, al velodromo di San Francesco al Campo, vicino a Torino, per una caduta subii un trauma cranico. Non ricordo nulla di quelle due ore, me le hanno raccontate. Ma la passione ormai era troppo forte“.

Inevitabile pensare anche alle Olimpiadi del prossimo anno: “Prima di tutto col quartetto su pista perché i miei compagni contano su di me. Siamo amici, come fratelli, andiamo anche in vacanza insieme, non posso tradirli. Poi, se ci sarà modo e tempo, farò anche la cronometro“.

Foto: LaPresse