Giro d’Italia 2020, Fausto Masnada entra nella top10! Il bergamasco, gregario di Almeida, sogna di emulare Caruso al Tour

In questa prima parte di Giro d’Italia 2020,, Fausto Masnada è stato assoluto protagonista. Il ciclista della Deceuninck-Quick Step ha ben figurato negli arrivi in salita e sin qui è stato lo scudiero della Maglia Rosa Joao Almeida. Il 26enne nativo di Bergamo ha mostrato di essere supportato da un’ottima condizione fisica e, nonostante il ruolo di gregario, potrebbe ambire legittimamente ad una posizione nella top-10 per quanto concerne la classifica generale.

I chilometri da percorrere sono ancora moltissimi e, in considerazione delle tantissime asperità in programma, le gerarchie potrebbero anche capovolgersi. C’è grande curiosità, infatti, sulla tenuta che potrà avere il portoghese al suo primo grande giro. Va da sé che questa sarà una decisione che dovrà prendere il direttore sportivo della Deceuninck-Quick Step che potrebbe altresì decidere di sacrificare Masnada per la causa Almeida. Questi sono scenari possibili ma che solo la strada potrà trasformarli in realtà.

Per il lombardo potrebbe verificarsi anche una situazione simile a quella che ha visto protagonista Damiano Caruso e Mikel Landa all’ultimo Tour de France. Il siciliano della Bahrain-McLaren è stato al fianco del suo capitano per tutta la Grande Boucle ma le sue prestazioni gli hanno consentito di raccogliere un meritatissimo 10° posto nella generale.

Attualmente Fausto Masnada è 9° in classifica, anche grazie al ritiro forzato di Steven Kruijswijk e alla foratura che è costata carissimo a Jakob Fuglsang, a 1’38” dal compagno di squadra Almeida. I big sono racchiusi in pochi secondi, alle spalle del portoghese c’è Wilco Kelderman a 34” dal leader con a ruota tutti gli altri pretendenti Trofeo senza fine. Staremo a vedere cosa riuscirà a fare il bergamasco in questa seconda parte del Giro d’Italia 2020 e se effettivamente riuscirà a stupire tutti ed entrare nella top-10 della generale sul traguardo di Milano.

Foto: Lapresse