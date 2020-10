Giro d’Italia 2020, Davide Cassani: “Per Vincenzo Nibali la squadra è un problema. Bene Almeida”

La dodicesima tappa del Giro d’Italia 2020 si è rivelata molto dispendiosa per Vincenzo Nibali. Lo Squalo è rimasto ben prima dei 50 km all’arrivo senza compagni di squadra: è stato dunque costretto in prima persona ad andare a rifornirsi presso l’ammiraglia, sprecando energie preziose.

Davide Cassani, ct della Nazionale italiana di ciclismo, ha commentato l’accaduto al Processo alla Tappa di RaiSport: “Purtroppo per Nibali è un problema essere rimasto senza compagni di squadra. In una tappa come quella di oggi la squadra è fondamentale. Se avesse voluto attaccare, avrebbe dovuto avere la squadra, invece così è stato costretto a rimanere a ruota. Molto bene invece la Deceuninck, Joao Almeida si è difeso nel migliore dei modi e aveva addirittura tre compagni di squadra a disposizione“.

Loading...

Loading...

Il 59enne romagnolo ha spiegato i motivi per cui la nuova generazione, in questo stranissimo 2020, stia prendendo il sopravvento: “E’ in atto un ricambio generazionale, lo dimostra anche la vittoria di Pogacar al Tour. E’ una stagione atipica, i giovani trovano più facilmente la condizione rispetto ai corridori più esperti e questo sta facendo la differenza“.

Infine un doveroso tributo nei confronti di Marco Pantani: “Oggi ho avuto Pantani nella mia testa e nel mio cuore per tantissimi istanti. Non so quanti cartelli ho visto dedicati a Marco lungo la strada, sembrava che fosse in gruppo“.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse