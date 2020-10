Giro d’Italia 2020, Davide Ballerini: “E’ stato un sprint incredibile. Sono contento per il piazzamento e fiducioso per le prossime tappe”

La quarta tappa del Giro d’Italia 2020 da Catania a Villafranca Tirrena ha regalato forti emozioni. Frazione destinata ai velocisti ma con una salita a metà percorso che ha tagliato fuori dalla volata finale Fernando Gaviria ed ha costretto Elia Viviani e la sua squadra ad una rimonta forsennata. Il treno Groupama-FDJ ha dettato il ritmo nelle ultime centinaia di metri per Arnaud Démare, che è stato autore di una volata favolosa grazie alla quale ha battuto al fotofinish Peter Sagan e Davide Ballerini.

Il velocista della Deceuninck-Quick Step si è detto molto soddisfatto del piazzamento ottenuto nella frazione odierna del Giro d’Italia: “Lo sprint è stato incredibile, siamo arrivati vicinissimi. Non riuscivo a credere quanto fosse piccolo il divario. Mi sentivo bene, ma purtroppo negli ultimi due chilometri ho dovuto recuperare molte posizioni perché ho dovuto evitare un cane randagio. Mi è costato parecchie posizioni, e ho dovuto impiegare energie preziose per risalire il gruppo, ma nonostante tutto sono contento e fiducioso per le prossime tappe“.

Foto: Lapresse