Giro d’Italia 2020, cronometro Monreale-Palermo: orari di partenza dei big. Quando corrono Vincenzo Nibali e gli altri favoriti?

Il Giro d’Italia 2020 si aprirà sabato 3 ottobre con una cronometro individuale di 15,1 km. Partenza a Monreale e arrivo a Palermo, lungo un percorso tutt’altro che banale: primi 1100 metri in salita per arrivare alla Cattedrale, poi discesa e tratto pianeggiante per giungere al traguardo dove verrà assegnata la prima maglia rosa. La prova contro il tempo sarà molto importante per capire quali sono le forze in campo e verificare i primi distacchi tra i grandi favoriti per il successo finale di questa Corsa Rosa. Attenzione, perché i vari big non partiranno tutti alla fine della frazione, come invece ci si poteva aspettare. Simon Yates, ad esempio, ha scelto di scattare tra i primi e dunque scenderà in strada alle ore 13.56

Il britannico, fresco vincitore della Tirreno-Adriatico, potrebbe davvero fare saltare il banco con questa strategia. Il big su cui puntare in una sfida contro le lancette è l’altro britannico Geraint Thomas, il quale ha deciso di scendere dalla pedana alle ore 14.36. Ben altra strategia rispetto agli altri due annunciati favoriti della vigilia, ovvero il nostro Vincenzo Nibali e il danese Jakob Fuglsang: lo Squalo partirà alle ore 15.57, dunque un minuto dopo rispetto all’ultimo vincitore del Giro di Lombardia. Per l’olandese Steven Kruijsijk e il polacco Rafal Majka, due potenziali outsider della vigilia, partenze rispettivamente alle ore 16.03 e alle ore 16.10. Per il successo di tappa andranno seguiti Filippo Ganna (il Campione del Mondo scatterà alle 14.58), l’australiano Rohan Dennis (14.14) e il belga Victor Campenaerts (13.18). Di seguito gli orari di partenza dei big per la cronometro Monreale-Palermo al Giro d’Italia 2020.

ORARI PARTENZA DEI BIG, CRONOMETRO MONREALE-PALERMO GIRO D’ITALIA 2020:

Victor Campenaerts (Belgio) 13.18

Peter Sagan (Slovacchia) 13.36

Simon Yates (Gran Bretagna) 13.56

Rohan Dennis (Australia) 14.14

Geraint Thomas (Gran Bretagna) 14.36

Filippo Ganna (Italia) 14.58

Aleksandr Vlasov (Russia) 15.12

Jakob Fuglsang (Danimarca) 15.56

Vincenzo Nibali (Italia) 15.57

Steven Kruijswijk (Paesi Bassi) 16.03

Rafal Majka (Polonia) 16.10

Foto: Shutterstock