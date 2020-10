Giro d’Italia 2020, startlist e pettorali di partenza cronometro Monreale-Palermo. Programma, orari, tv

Sabato 3 ottobre incomincerà il Giro d’Italia 2020. Ad aprire le danze sarà una cronometro individuale di 15,1 chilometri da Monreale a Palermo. Sarà dunque la bella Sicilia a tenere a battesimo la Corsa Rosa, una prova contro il tempo assegnerà la prima maglia rosa e definirà la classifica generale. Si tratta di un percorso tutt’altro che banale: primi 1100 metri in salita per arrivare alla Cattedrale, poi discesa per giungere nel capoluogo. Il grande favorito della vigilia è Filippo Ganna, fresco Campione del Mondo della specialità e desideroso di indossare la prima maglia rosa.

Il piemontese scatterà alle ore 14.58. Ovviamente questa frazione è importante anche per determinare i primi distacchi tra i big. Il nostro Vincenzo Nibali, attesissimo padrone di casa, partirà alle ore 15.57, ovvero un minuto dopo il danese Jakob Fuglsang (tra i favoriti per il successo finale). Il britannico Geraint Thomas, tra i pretendenti al Trofeo Senza Fine, si lancerà con grande anticipo rispetto agli avversari, ovvero alle 14.36. Il suo connazionale Simon Yates ha voluto rimescolare le carte e ha scelto di scattare prima di tutti, addirittura alle ore 13.56. Ad aprire la giornata sarà il britannico Alex Dowsett (ore 13.15), a chiuderla il polacco Rafal Majka (ore 16.10). Di seguito la startlist della cronometro Monreale-Palermo, prima tappa del Giro d’Italia 2020.

Loading...

Loading...

STARTLIST CRONOMETRO MONREALE-PALERMO: PETTORALI PRIMA TAPPA GIRO D’ITALIA 2020

# N COGNOME NOME NAZ TEAM ORARIO 1 115 DOWSETT Alex GBR ISN 13:15:00 2 33 BILBAO Pello ESP TBM 13:16:00 3 215 SPREAFICO Matteo ITA THR 13:17:00 4 152 CAMPENAERTS Victor BEL NTT 13:18:00 5 66 MALECKI Kamil POL CCC 13:19:00 6 46 ROMANO Francesco ITA BCF 13:20:00 7 184 HAMILTON Christopher AUS SUN 13:21:00 8 22 BOARO Manuele ITA AST 13:22:00 9 195 CONCI Nicola ITA TFS 13:23:00 10 94 CRADDOCK Lawson USA EF1 13:24:00 11 4 GASTAUER Ben LUX ALM 13:27:00 12 77 MATHIS Marco GER COF 13:28:00 13 81 ALMEIDA Joao POR DQT 13:27:00 14 208 RICHEZE Maximiliano ARG UAD 13:28:00 15 174 HARPER Chris AUS TJV 13:29:00 16 168 SWIFT Ben GBR IGD 13:30:00 17 15 PELLAUD Simon SUI ANS 13:31:00 18 145 SAMITIER Sergio ESP MOV 13:32:00 19 123 DIBBEN Jonathan GBR LTS 13:33:00 20 138 MEYER Cameron AUS MTS 13:34:00 21 102 FRANKINY Kilian SUI GFC 13:35:00 22 51 SAGAN Peter SVK BOH 13:36:00 23 116 NAVARRO Daniel ESP ISN 13:37:00 24 37 PERNSTEINER Hermann AUT TBM 13:38:00 25 216 VAN EMPEL NED THR 13:39:00 26 151 MEINTJES Louis RSA NTT 13:40:00 27 62 ČERNY Josef CZE CCC 13:41:00 28 44 LONARDI Giovanni ITA BCF 13:42:00 29 187 OOMEN Sam NED SUN 13:43:00 30 25 GREGAARD Jonas DEN AST 13:44:00 31 196 MOSCA Jacopo ITA TFS 13:45:00 32 96 KANGERT Tanel EST EF1 13:46:00 33 3 BOUCHARD Geoffrey FRA ALM 13:47:00 34 73 EDET Nicolas FRA COF 13:48:00 35 87 MASNADA Fausto ITA DQT 13:49:00 36 205 GAVIRIA Fernando COL UAD 13:50:00 37 176 PFINGSTEN Christoph GER TJV 13:51:00 38 162 CASTROVIEJO Jonathan ESP IGD 13:52:00 39 16 RAVANELLI Simone ITA ANS 13:53:00 40 144 RUBIO Einer COL MOV 13:54:00 41 126 HOLMES Matthew GBR LTS 13:55:00 42 131 YATES Simon GBR MTS 13:56:00 43 107 SINKELDAM Ramon NED GFC 13:57:00 44 52 BENEDETTI Cesare ITA BOH 13:58:00 45 112 BRANDLE Matthias AUT ISN 13:59:00 46 38 TRATNIK Jan SLO TBM 14:00:00 47 218 ZARDINI Edoardo ITA THR 14:01:00 48 154 O’CONNOR Ben AUS NTT 14:02:00 49 64 GRADEK Kamil POL CCC 14:03:00 50 42 COVILI Luca ITA BCF 14:04:00 51 182 DENZ Nico GER SUN 14:05:00 52 24 FELLINE Fabio ITA AST 14:06:00 53 193 BRAMBILLA Gianluca ITA TFS 14:07:00 54 98 WHELAN James AUS EF1 14:08:00 55 8 WARBASSE Lawrence USA ALM 14:09:00 56 75 HANSEN Jesper DEN COF 14:10:00 57 86 KNOX James GBR DQT 14:11:00 58 207 MOLANO Juan Sebastian COL UAD 14:12:00 59 173 FOSS Tobias NOR TJV 14:13:00 60 163 DENNIS Rohan AUS IGD 14:14:00 61 12 BISOLTI Alessandro ITA ANS 14:15:00 62 143 PEDRERO Antonio ESP MOV 14:16:00 63 128 VANHOUCKE Harm BEL LTS 14:17:00 64 135 HAMILTON Lucas AUS MTS 14:18:00 65 106 SCOTSON Miles AUS GFC 14:19:00 66 55 GAMPER Patrick AUT BOH 14:20:00 67 118 ZABEL Rick GER ISN 14:21:00 68 34 CAPECCHI Eros ITA TBM 14:22:00 69 214 ROTA Lorenzo ITA THR 14:23:00 70 153 GEBREIGZABHIER Amanuel ERI NTT 14:24:00 71 61 ZAKARIN Ilnur RUS CCC 14:25:00 72 48 ZANA Filippo ITA BCF 14:26:00 73 188 TUSVELD Martijn NED SUN 14:27:00 74 23 CONTRERAS Rodrigo COL AST 14:28:00 75 197 NIBALI Antonio ITA TFS 14:29:00 76 91 BENNETT Sean USA EF1 14:30:00 77 5 HANNINEN Jaakko FIN ALM 14:31:00 78 78 ROSSETTO Stephane FRA COF 14:32:00 79 88 SERRY Pieter BEL DQT 14:33:00 80 202 BJERG Mikkel DEN UAD 14:34:00 81 178 VAN EMDEN Jos NED TJV 14:35:00 82 161 THOMAS Geraint GBR IGD 14:36:00 83 11 BAIS Mattia ITA ANS 14:37:00 84 146 SEPULVEDA Eduardo ARG MOV 14:38:00 85 122 DE GENDT Thomas BEL LTS 14:39:00 86 136 HEPBURN Michael AUS MTS 14:40:00 87 103 GUARNIERI Jacopo ITA GFC 14:41:00 88 54 FABBRO Matteo ITA BOH 14:42:00 89 111 BARBIER Rudy FRA ISN 14:43:00 90 32 BATTAGLIN Enrico ITA TBM 14:44:00 91 217 WACKERMANN Luca ITA THR 14:45:00 92 156 SOBRERO Matteo ITA NTT 14:46:00 93 65 KOCHETKOV Pavel RUS CCC 14:47:00 94 47 TONELLI Alessandro ITA BCF 14:48:00 95 185 HINDLEY Jai AUS SUN 14:49:00 96 27 RODRIGUEZ Oscar ESP AST 14:50:00 97 192 BERNARD Julien FRA TFS 14:51:00 98 92 CAICEDO Jonathan ECU EF1 14:52:00 99 1 GALLOPIN Tony FRA ALM 14:53:00 100 76 LE TURNIER Mathias FRA COF 14:54:00 101 82 BALLERINI Davide ITA DQT 14:55:00 102 204 DOMBROWSKI Joe USA UAD 14:56:00 103 172 BOUWMAN Koen NED TJV 14:57:00 104 164 GANNA Filippo ITA IGD 14:58:00 105 18 RUMAC Josip CRO ANS 14:59:00 106 141 CARRETERO Hector ESP MOV 15:00:00 107 121 ARMEE Sander BEL LTS 15:01:00 108 133 BOOKWALTER Brent USA MTS 15:02:00 109 104 GUGLIELMI Simon FRA GFC 15:03:00 110 58 POLJANSKI Pawel POL BOH 15:04:00 111 117 SAGIV Guy ISR ISN 15:05:00 112 31 ARASHIRO Yukiya JPN TBM 15:06:00 113 213 FRAPPORTI Marco ITA THR 15:07:00 114 158 WYSS Danilo SUI NTT 15:08:00 115 67 ROSSKOPF Joseph USA CCC 15:09:00 116 45 MAZZUCCO Fabio ITA BCF 15:10:00 117 183 HAGA Chad USA SUN 15:11:00 118 28 VLASOV Aleksandr RUS AST 15:12:00 119 198 WEENING Pieter NED TFS 15:13:00 120 97 MORTON Lachlan AUS EF1 15:14:00 121 2 BIDARD Francois FRA ALM 15:15:00 122 72 CONSONNI Simone ITA COF 15:16:00 123 84 HONORE Mikkel DEN DQT 15:17:00 124 203 CONTI Valerio ITA UAD 15:18:00 125 177 TOLHOEK Antwan NED TJV 15:19:00 126 166 NARVAEZ Jhonatan ECU IGD 15:20:00 127 13 CEPEDA Jefferson ECU ANS 15:21:00 128 148 VILLELLA Davide ITA MOV 15:22:00 129 125 HANSEN Adam AUS LTS 15:23:00 130 137 HOWSON Damien AUS MTS 15:24:00 131 105 KONOVALOVAS Ignatas LTU GFC 15:25:00 132 53 BODNAR Maciej POL BOH 15:26:00 133 113 CATAFORD Alexander CAN ISN 15:27:00 134 35 NOVAK Domen SLO TBM 15:28:00 135 212 BEVILACQUA Simone ITA THR 15:29:00 136 157 SUNDERLAND Dylan AUS NTT 15:30:00 137 63 DE LA PARTE Victor ESP CCC 15:31:00 138 41 CARBONI Giovanni ITA BCF 15:32:00 139 186 MATTHEWS Michael AUS SUN 15:33:00 140 26 LOPEZ Miguel Angel COL AST 15:34:00 141 194 CICCONE Giulio ITA TFS 15:35:00 142 95 GUERREIRO Ruben POR EF1 15:36:00 143 6 PARET PEINTRE Aurelien FRA ALM 15:37:00 144 74 HAAS Nathan AUS COF 15:38:00 145 85 KEISSE Iljo BEL DQT 15:39:00 146 201 ULISSI Diego ITA UAD 15:40:00 147 175 MARTIN Tony GER TJV 15:41:00 148 165 GEOGHEGAN HART Tao GBR IGD 15:42:00 149 17 RESTREPO Jhonatan COL ANS 15:43:00 150 142 CATALDO Dario ITA MOV 15:44:00 151 124 HAGEN Carl Fredrik NOR LTS 15:45:00 152 134 HAIG Jack AUS MTS 15:46:00 153 101 DEMARE Arnaud FRA GFC 15:47:00 154 56 KONRAD Patrick AUT BOH 15:48:00 155 114 CIMOLAI Davide ITA ISN 15:49:00 156 36 PADUN Mark UKR TBM 15:50:00 157 211 VISCONTI Giovanni ITA THR 15:51:00 158 155 POZZOVIVO Domenico ITA NTT 15:52:00 159 68 VALTER Attila HUN CCC 15:53:00 160 43 FIORELLI Filippo ITA BCF 15:54:00 161 181 KELDERMAN Wilco NED SUN 15:55:00 162 21 FUGLSANG Jakob DEN AST 15:56:00 163 191 NIBALI Vincenzo ITA TFS 15:57:00 164 93 CLARKE Simon AUS EF1 15:58:00 165 7 VENDRAME Andrea ITA ALM 15:59:00 166 71 VIVIANI Elia ITA COF 16:00:00 167 83 HODEG Alvaro COL DQT 16:01:00 168 206 MCNULTY Brandon USA UAD 16:02:00 169 171 KRUIJSWIJK Steven NED TJV 16:03:00 170 167 PUCCIO Salvatore ITA IGD 16:04:00 171 14 CHIRICO Luca ITA ANS 16:05:00 172 147 TORRES Albert ESP MOV 16:06:00 173 127 OLDANI Stefano ITA LTS 16:07:00 174 132 AFFINI Edoardo ITA MTS 16:08:00 175 109 THOMAS Benjamin FRA GFC 16:09:00 176 57 MAJKA Rafal POL BOH 16:10:00

CRONOMETRO MONREALE-PALERMO GIRO D’ITALIA 2020: PROGRAMMA E ORARI

SABATO 3 OTTOBRE:

13.15 Partenza primo corridore

16.30 (circa) Arrivo ultimo corridore

CRONOMETRO MONREALE-PALERMO GIRO D’ITALIA 2020: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su Rai Due e su Eurosport 1.

Diretta streaming su Rai Play e su Eurosport Player.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DI CICLISMO

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse