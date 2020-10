Giro d’Italia 2020, cronometro d’apertura velocissima: discesa da 100 km/h! Corone da 60 denti! Picchiata verso Palermo

Oggi si apre il Giro d’Italia 2020 con una cronometro individuale di 15,1 chilometri da Monreale a Palermo. Il percorso è tutt’altro che banale e metterà davvero a dura prova tutti i ciclisti. Dopo 1100 metri in salita per arrivare alla Cattedrale, inizierà la lunga picchiata verso il capoluogo siciliano. La discesa è così veloce da convincere gli addetti ai lavori a montare delle soluzioni tecniche fuori mercato, in modo da evitare che le gambe girino a vuoto. Come evidenzia il Corriere della Sera, molti favoriti spingeranno un rapporto a 58 denti, ma qualcuno si sarebbe fatto costruire una corona da 60 denti (gli indiziati sono gli uomini della Ineos Grenadieris), abbinata a un pignone posteriore da 12 per sviluppare almeno 75 km/h a 105 pedalate al minuto.

Alcuni hanno già provato la strada e hanno toccato i 90 km/h, ma la discesa era aperta anche al traffico automobilistico. Oggi sarà ovviamente chiusa e dunque tutto lascia pensare a velocità attorno ai 100 km/h in gara. Filippo Ganna, fresco Campione del Mondo a cronometro, è il grande favorito della specialità e punta a indossare la prima maglia rosa, mentre il britannico Geraint Thomas vuole fare subito la differenza in ottica classifica generale e costringerà tutti i suoi rivali, Vincenzo Nibali in primis, a difendersi.

Foto: Lapresse