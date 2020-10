Giro d’Italia 2020, controlli (quasi) quotidiani fino a Milano: 5 cicli di tamponi, 3000 test per tutte le squadre. Il piano completo

Il Giro d’Italia 2020 è sotto controllo in maniera estremamente stringente e si sta facendo di tutto per mantenere l’integrità della bolla sanitaria. L’obiettivo è uno solo: arrivare a Milano e concludere regolarmente la manifestazione ciclistica. Come riporta la Gazzetta dello Sport, entro le ore 16.00 di ieri si sono conclusi i tamponi veloci sull’organizzazione di RCS Sport: tutti negativi. Successivamente i team dei prelevatori si sono spostati negli hotel delle squadre per effettuare, tra ieri e oggi, sia i tamponi veloci che quelli molecatori. Al momento è previsto un fittissimo calendario di test: domenica e lunedì tamponi molecolari Rt-Pcr per tutti (come da protocollo UCI in occasione dei giorni di riposo) che verranno inviati al laboratori milanesi del Cdi per avere i risultati entro lunedì sera. Sempre tra lunedì e martedì si ripartirà con lo screening totale sulle squadre tramite dei tamponi veloci.

Poi tra giovedì e venerdì un altro ciclo di tamponi rapidi per tutti. In sostanza i ciclisti verranno esaminati con costanza nei prossimi dieci giorni, l’obiettivo è quello di monitorare la situazione con la massima attenzione e garantire totale sicurezza in modo da arrivare a Milano il prossimo 25 ottobre. Va ricordato che i tamponi veloci sono quelli antigeni, che danno esito entro cinque minuti e che sono disponibili nel nostro Paese dallo scorso 5 settembre.

Se dovesse emergere un esito dubbio dal primo test, la rosea specifica che verrà effettuato un tampone molecolare, chiamato “di riferimento”. Dunque tutte le squadre, da qui alla conclusione della Corsa Rosa, subiranno tre cicli di tamponi rapidi e due molecolari. Si parla dunque di 3000 test complessivi (600 per ciclo). Va precisato che le formazioni che hanno già riscontrato delle positività sono monitorate quotidianamente e una squadra top, per evitare problemi, ha chiesto alla struttura sanitaria di essere monitorata tutti i giorni (alternanza tra tampone molecolare e rapido).

Foto: Lapresse