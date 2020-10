Giro d’Italia 2020, come si prendono i tempi? Il regolamento dei 3 km e dei 3” di frattura

Il Giro d’Italia 2020 è incominciato con una cronometro individuale di 15,1 km da Monreale a Palermo. La Corsa Rosa prevede 21 tappe complessive, caratterizzate da tante salite e da tre prove contro il tempo. Il regolamento prevede anche la neutralizzazione a tre chilometri dall’arrivo, ma soltanto in alcune frazioni. Secondo il regolamento, se negli ultimi tre chilometri di una tappa in linea un corridore è vittima di un incidente dimostrato, che può essere una caduta, una foratura o un problema meccanico, lo stesso viene accreditato del medesimo tempo del gruppo in cui si trovava nel momento in cui si è verificato il problema.

L’articolo UCI sulla regola dei 3 chilometri sarà applicato a nove tappe nel Giro d’Italia 2020: quarta, sesta, settima, ottava, decima, undicesima, dodicesima, tredicesima, diciannovesima. Nelle tappe classificate come pianeggianti i cronometristi aspetteranno tre secondi di differenza tra un corridore e l’altro per assegnare un nuovo tempo al secondo gruppo. Questo protocollo nel Giro d’Italia 2020 sarà applicato a quarta, sesta, settima, undicesima e diciannovesima.

Foto: Valerio Origo