Ciclismo, Fabio Baldato direttore sportivo della UAE Emirates dal 2021. Guiderà la squadra di Pogacar

Fabio Baldato sarà il direttore sportivo della UAE Emirates a partire dal 2021. La formazione emiratina ha scelto l’attuale ds della CCC per la prossima stagione. Il classe 1968 è stato ingaggiato per provare a replicare i successi ottenuti ai tempi della BMC (il Tour de France di Cadel Evans nel 2011 e la Parigi-Roubaix di Greg Van Avermaet nel 2017). L’ex ciclista professionista sarà così alla guida della compagine capace di conquistare l’ultima Grande Boucle con lo sloveno Tadej Pogacar.

Il 52enne ha espresso in questo modo la sua soddisfazione per l’ingaggio: “Sono entusiasta di approdare in un team che, seppur giovane, ha dimostrato grande capacità organizzativa e tanta voglia di affermarsi. Questo lo dico da prima dell’entusiasmante successo di Pogacar al Tour de France. Troverò un grande gruppo di professionisti e tanti atleti di valore. Voglio ringraziare Jim Ochowicz per gli splendidi anni passati assieme, a lui rimango legato da una grande stima e amicizia”.

Loading...

Loading...

Il team principal Mauro Gianetti ha dichiarato: “Baldato rinforzerà il nostro reparto dei tecnici dal 2021. L’abbiamo voluto con noi perché è ben preparato e con una giusta personalità. Sono convinto che si troverà molto bene col nostro gruppo. Gli auguro di tagliare con la nostra squadra importanti traguardi”.

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DI CICLISMO

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: ©Chris Auld – Ufficio stampa CCC