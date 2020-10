Giro d’Italia 2020: brutta caduta per Geraint Thomas nel tratto di trasferimento, slitta di 10 minuti l’inizio della terza tappa

Non è certo cominciata nel migliore dei modi la giornata per Geraint Thomas, capitano del Team Ineos Grenadier e grande favorito per il successo finale del Giro d’Italia 2020, protagonista stamane di una brutta caduta nel tratto di trasferimento da Enna al chilometro zero per l’inizio della terza tappa della corsa rosa. Il gallese, vincitore del Tour de France 2018 e due volte campione olimpico su pista nell’inseguimento a squadre (Pechino 2008 e Londra 2012), è finito per terra in un tratto di discesa rimediando una brutta botta al fianco sinistro (fonte: Tuttobiciweb).

Il 34enne nativo di Cardiff, che sarebbe caduto per colpa di una borraccia, è poi rientrato in gruppo prima del chilometro zero facendo però slittare di dieci minuti il via ufficiale della corsa. Ricordiamo che Thomas in passato ha dovuto abbandonare il Giro d’Italia 2017 a causa di una brutta caduta al Blockhaus in cui si fece male a spalla e ginocchio. Dopo la cronometro d’apertura di questo Giro 2020, il corridore gallese si trova in un’ottima posizione nella generale potendo contare su un vantaggio di 26″ su Simon Yates e oltre un minuto su tutti gli altri pretendenti alla maglia rosa.

Foto: Lapresse