Giro d’Italia 2020, Arnaud Démare: “Una soddisfazione quattro tappe e la Maglia Ciclamino”

Il re delle volate, il più forte negli sprint sicuramente in questo Giro d’Italia 2020. Quattro su quattro per Arnaud Démare che ha lasciato le briciole agli avversari, andandosi a prendere ovviamente in quel di Milano la Maglia Ciclamino della classifica a punti.

Questo il commento del velocista della Groupama-FDJ: “Siamo arrivati ​​qui con dieci vittorie già in tasca, ma tutti conoscevano lo slogan: andiamo avanti! Abbiamo vinto la primo, ci siamo detti ‘continuiamo!’ La seconda? ‘Continuiamo!’ La terza? ‘Continuiamo!’. Alla fine, torniamo con quattro vittorie e la maglia ciclamino davanti a Peter Sagan, che è probabilmente il corridore più duro che ho potuto affrontare. L’anno scorso avevo vissuto una grande delusione e quest’anno bruciava ancora. È stato solo l’altro ieri, quando ha vinto la fuga, che ho capito che era fatta. Personalmente è una soddisfazione, ma ricordo soprattutto le quattro vittorie. La maglia ciclamino è particolarmente importante per il grande pubblico e ho ricevuto tanti messaggi di incoraggiamento”.

Loading...

Loading...

gianluca.bruno@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse