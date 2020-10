Giro d’Italia 2020, Arnaud Démare: “Sono davvero contento di ottenere qua il mio primo successo in maglia tricolore”

Arnaud Démare si sblocca al Giro d’Italia 2020 conquistando la quarta frazione: la Catania-Villafranca Tirrena. Il campione di Francia, con un deciso colpo di reni, è riuscito a superare, ad un passo dal traguardo, lo slovacco Peter Sagan e l’azzurro Davide Ballerini. Demare, dunque, va a segno nella Corsa Rosa per la seconda stagione consecutiva dopo che l’anno scorso aveva timbrato il cartellino a Modena.

A fine tappa, Demare ha commentato la sua volata odierna. Queste le sue parole: “Sono veramente felice di ottenere qui al Giro d’Italia il mio primo successo con addosso la maglia di campione di Francia. Durante la frazione la Bora di Sagan ha fatto corsa dura per mettere in difficoltà gli altri velocisti e noi abbiamo dato una mano. L’allungo nel finale di Scotson non lo avevamo deciso a tavolino, semplicemente andava troppo forte“.

