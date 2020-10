Giro d’Italia 2020, Arnaud Demare: “La mia squadra è stata straordinaria. Tappa velocissima e molto complicata”

Arnaud Demare (Groupama-FDJ) è senza ombra di dubbio il mattatore del Giro d’Italia 2020. Quella di oggi sul traguardo di Brindisi è la terza vittoria in questa edizione della Corsa Rosa. Il transalpino si conferma così sempre più maglia ciclamino. Ennesimo secondo posto per Peter Sagan (BORA – hansgrohe) che non è riuscito praticamente ad uscire dalla ruota del francese, si è dovuto accontentare della terza piazza per Michael Matthews (Team Sunweb).

“E’ una vittoria fantastica grazie alla mia squadra che è stata straordinaria – queste le parole di Arnaud Demare nel dopo tappa – Ci sono stati molti ventagli sin dall’inizio. La prima parte è stata molto impegnativa. E’ stata una tappa molto veloce e complicata. La mia squadra mi ha consentito di rimanere sempre davanti. Abbiamo interpretato benissimo il finale“.

