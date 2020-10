Giro d’Italia 2020: Arnaud Démare è il velocista migliore dell’anno

Stupirsi dei successi di un corridore che nel palmares ha una Milano-Sanremo (agguantata nel 2016) sembrerebbe un controsenso, ma quest’anno la vera sorpresa per quanto riguarda le volate è assolutamente Arnaud Démare. Il campione francese è sicuramente da considerare il velocista più forte del 2020 per risultati, costanza di rendimento e prestazioni eccezionali.

Le vittorie in questa annata così particolare per lo sprinter della Groupama-FDJ sono addirittura 12, con la Corsa Rosa che non è giunta neanche a metà e dunque con tantissime chance ancora da poter sfruttare. Successi tutti di grande qualità: ha aperto con la Milano-Torino, in Italia, poi due tappe e la classifica al Giro di Vallonia, il titolo nazionale agguantato d’autorità, un dominio al Tour Poitou-Charentes en Nouvelle Aquitaine, una frazione in terra lussemburghese e la già citata doppietta al Giro. Unica delusione, se così può essere chiamata, l’argento agli Europei, battuto di millimetri da Giacomo Nizzolo.

Se gli avversari faticano (al Tour de France è stata lotta tra Caleb Ewan e Sam Bennett, gli unici che possono essere considerati di un livello pari a Démare in questa stagione), lui continua a timbrare il cartellino a ripetizione. Per un motivo o per l’altro i vari Groenewegen, Ackermann, Sagan, Gaviria e Viviani non stanno tenendo fede a ciò che erano riusciti a fare negli ultimi anni, mentre il transalpino è cresciuto tantissimo ed ha cambiato nettamente passo, entrando tra i primi posti nell’élite delle ruote veloci.

Foto: Lapresse