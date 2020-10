Ginnastica, World Challenge Cup: si gareggia dopo il lockdown. Devai, Varinska e Radivilova in luce

La ginnastica artistica è tornata protagonista nel weekend dopo una lunghissima assenza dovuta all’emergenza sanitaria. In Italia sono andati in scena i Campionati Nazionali riservati alle allieve (classi 2010-2012), mentre a Szombathely (Ungheria) si è svolta una tappa della World Challenge Cup (l’unica gara di questa stagione per il terzo circuito mondiale a livello di importanza). Si trattava del primo appuntamento internazionale dopo quasi sette mesi, era da inizio marzo che non si gareggiava (la tappa della Coppa del Mondo di specialità a Baku venne interrotta dopo le qualificazioni).

Il parterre era molto ridotto e privo di grandissime stelle. Da segnalare la vittoria dell’ungherese Boglarka Devai al volteggio (la Campionessa d’Europa di specialità nel 2018 si è imposta con 13.950 grazie a un doppio avvitamento e a un Lopez). Spiccano i sigilli degli ucraini Igor Radivilov e Petro Pakhniuk tra tavola (14.150) e parallele pari (14.950). Il croato Tin Sbric ha festeggiato alla sbarra (14.650 per il già Campione del Mondo).

Bel corpo libero della polacca Marta Pihan-Kulesza sulle note di “Vogue” di Madonna, argento (12.900) alle spalle dell’ucraina Angelina Radivilova (13.200), mentre l’altra ucraina Diana Varinska si è imposta alle parallele asimmetriche con un discreto 13.400. Di seguito tutti i podi della World Challenge Cup di ginnastica artistica a Szombathely.

PODI WORLD CHALLENGE CUP SZOMBATHELY:

MASCHILE

Corpo libero

Rok Klavora (SLO) 14.000 Ilyas Azizov (KAZ) 14.000 Petro Pakhniuk (UKR) 13.900

Cavallo con maniglie

Nariman Kurbanov (KAZ) 14.600 Robert Seligman (CRO) 14.350 Matvei Petrov (ALB) 14.050

Anelli

Vinzenz Hoeck (AUT) 14.150 Igor Radivilov (UKR) 13.800 Yevgen Yudenkov (UKR) 13.750

Volteggio

Igor Radivilov (UKR) 14.150 Ondrej Kalny (CZE) 14.150 Sebastian Gawronski (POL) 14.025

Parallele pari

Petro Pakhniuk (UKR) 14.950 Milad Karimi (KAZ) 14.300 Yevgen Yudenkov (UKR) 14.100

Sbarra

Tin Srbic (CRO) 14.650 Milad Karimi (KAZ) 14.150 David Vecsernyes (HUN) 14.000

FEMMINILE:

Volteggio

Boglarka Devai (HUN) 13.950 Anastasia Motak (UKR) 13.775 Angelina Radivilova (UKR) 13.650

Parallele asimmetriche

Diana Varinska (UKR) 13.400 Lara Marie Hinsberger (GER) 12.800 Lisa Zimmermann (GER) 12.700

Trave

Christina Zwicker (CRO) 12.800 Elina Vikrova (LAT) 12.250 Aneta Holasova (CZE) 12.100

Corpo libero

Angelina Radivilova (UKR) 13.200 Marta Pihan-Kulesza (POL) 12.900 Lisa Zimmermann (GER) 12.800

