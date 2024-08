Ginnastica artistica, Carlos Yulo inventa la doppietta d’oro corpo libero-volteggio alle Olimpiadi! Filippine in visibilio

Carlos Yulo si sta prendendo la copertina alle Olimpiadi di Parigi 2024: dopo aver conquistato la medaglia d’oro al corpo libero nella giornata di ieri, le Filippine festeggiano una nuova apoteosi firmata da quello che è uno degli sportivi di riferimento del Paese asiatico. Il 24enne nativo di Manila ha trionfato al volteggio, attrezzo di cui era già stato Campione del Mondo nel 2021 e argento iridato nel 2022.

Un micidiale uno-due firmato dall’allievo di Aldrin Castañeda, che oggi pomeriggio è stato impeccabile sui due salti eseguiti di fronte ai 20.000 spettatori che hanno gremito la Bercy Arena nel penultimo giorno di gare riservato alla ginnastica artistica. Carlos Yulo ha trionfato con l’impeccabile media di 15.116: 15.433 con addirittura 9.433 di esecuzione sul primo approccio alla tavola e 14.800 (5.6 la nota di partenza) per la seconda prova. Soltanto il giapponese Shinnosuke Oka ha conquistato due ori in questa edizione dei Giochi (squadra e all-around), in attesa delle finali di specialità alle parallele pari e alla sbarra che si disputeranno domani.

L’armeno Artur Davtyan si è dovuto inchinare per un decimo e mezzo (14.966), confermandosi comunque sul podio a cinque cerchi dopo il bronzo di due anni fa. Il Campione del Mondo 2022 ha regolato di misura il britannico Harry Hepworth (14.949), che ha lasciato giù dal podio il suo connazionale Jake Jarman: il Campione del Mondo in carica chiude con la media di 14.933 e si ferma in quarta posizione, lasciandosi alle spalle il croato Aurel Benovic (14.900) e l’ucraino Nazar Chepurnyi (14.899).