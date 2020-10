Ginnastica, si torna in gara! Allieve protagoniste ai Campionati Italiani: vincono Alessia Cortellino e Sofia Frenna, baby under-11

La ginnastica artistica è finalmente tornata protagonista in Italia dopo quasi otto mesi di assenza forzata a causa della pandemia. A segnare il rientro in gara sono state le allieve, impegnate nel Campionato Italiano individuale (categoria gold) a Padova. Si riparte dalle azzurrine del futuro, dalle nostre under 11 che hanno avuto modo di mettersi in mostra in un contesto probante. Le piccole hanno aperto le danze, poi tra due settimane toccherà alle big con la terza tappa della Serie A a Napoli.

Le ginnaste hanno dovuto affrontare una vera e propria maratona, con le fase regionali tra venerdì e sabato, poi domenica spazio alla finale nazionali. Tra le allieve 2 (classe 2010) si è imposta nettamente Alessia Carol Cortellino: 92.000 punti per l’atleta della Ginnastica Cernuschese seguita anche da Paolo Bucci (17.000 al volteggio, 20.400 alle parallele, 17.750 alla trave, 19.200 al corpo libero, 17.650 ai cinghietti), capace di sconfiggere Elisa Facchini (90.975, Ginnastica Trento) e Serena Catania (90.900, Marsala Gym Lab).

Nella categoria allieve 1 (riservata ad atlete nate nel 2011-2012, ma con almeno 8 anni compiuti) ha vinto Sofia Frenna con 71.000 punti: l’allieva della Geas Sesto San Giovanni, società per cui allena Enus Mariani (ex Campionessa d’Europa all-around tra le juniores), si è particolarmente distinta tra i cinghietti (20.800) e le parallele (17.750), poi ha ottenuto un buon 17.300 alla trave e un 16.800 al corpo libero, 16.100 la sua media al volteggio. Alle sue spalle si sono piazzate Emma Recchia (70.425) ed Helena Fiorucci (70.350), coppia della Ginnastica Civitavecchia.

Foto: pagina Facebook Ginnastica Cernuschese