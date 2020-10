Ginnastica ritmica, si ricomincia a Desio! Ma non ci sarà il pubblico: Serie A a porte chiuse

Sabato 10 ottobre si tornerà finalmente a gareggiare dopo quasi otto mesi di stop forzato, la ginnastica ritmica tornerà a essere protagonista con la terza tappa della Serie A in programma a Desio (in provincia di Monza e Brianza). Tutti gli appassionati dei piccoli attrezzi speravano di poter tornare a guardare da vicino le proprie beniamine e di potersi gustare la gara dal vivo, ma purtroppo non sarà possibile.

Guarda la Serie A di ginnastica ritmica live su DAZN

Loading...

Loading...

La Federazione Ginnastica d’Italia ha deciso di fare disputare questo appuntamento a porte chiuse, senza la presenza di pubblico sugli spalti: a quasi otto mesi dall’ultimo evento (15 febbraio a Eboli) le ragazze non potranno fare affidamento sul calore dei tifosi, ma sicuramente lo spettacolo in pedana non mancherà. Gli amanti della Polvere di Magnesio potranno però godersi la gara in diretta streaming su DAZN. Fabriano sarà ancora una volta la formazione da battere: Milena Baldassarri e compagne non sembrano avere rivali, forse soltanto l’Udinese di Alexandra Agiurgiuculese potrebbe provare a battagliare.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI GINNASTICA RITMICA

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Pier Colombo