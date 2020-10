Ginnastica ritmica oggi, Final Six Serie A 2020: orario, tv, programma, streaming

Oggi sabato 24 ottobre si disputa la Final Six della Serie A 2020 di ginnastica ritmica: Al PalaRuffini di Torino va in scena l’atto conclusivo del massimo campionato italiano a squadre, oggi pomeriggio si assegna lo scudetto. La formula sarà innovativa, con semifinali e finale caratterizzate dagli scontri diretti. Scenderanno in pedana le migliori sei formazioni della regular season.

Le varie società scenderanno in pedana con alcune individualiste che si cimenteranno sui vari attrezzi. Fabriano sarà ancora una volta la formazione da battere: Milena Baldassarri e compagne non sembrano avere rivali e puntano a confermarsi Campionesse d’Italia. Le detentrici del tricolore incronceranno la la San Giorgio 79 di Desio in semifinale, l’Udinese ha una marcia in più dell’Aurora Fano. Decisamente più equilibrato il confronto tra Armonia d’Abruzzo e Motto Viareggio. In finale Fabriano punterà al tricolore, attenzione però all’Udinese di Alexandra Agiurgiuculese.

FINAL SERIE SERIE A GINNASTICA RITMICA: PROGRAMMA, CALENDARIO, ORARI

SABATO 24 OTTOBRE

11.00-13.05 Semifinale Serie A1

13.20-15.25 Semifinale Serie A2

16.00-17.05 Finale Serie A1 per il quarto posto

17.15-18.25 Finale Serie A1 per il primo posto (scudetto)

19.00-20.00 Finale Serie A2 per il quarto posto

20.15-21.15 Finale Serie A2 per il primo posto

FINAL SERIE SERIE A GINNASTICA RITMICA: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

La Finale della Serie A1 (16.00-18.30) sarà trasmessa in diretta tv, gratis e in chiaro, sul Nove (canale 9 del digitale terrestre) e su Eurosport (canale 211 del satellite); in diretta streaming su nove.tv. Disponibile on demand su DAZN a partire dalle ore 19.00 di lunedì 26 ottobre.

La Finale della Serie A2 (19.00-21.15) sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube della Federginnastica.

Foto: Pier Colombo