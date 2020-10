Ginnastica ritmica, Serie A: si assegna lo scudetto con la Final Six. Fabriano superfavorita a Torino.

Sabato 24 ottobre si assegnerà lo scudetto di ginnastica ritmica. La Serie A volge al suo epilogo con la Final Six, l’innovativo format che verrà utilizzato per mettere in palio il tricolore dei piccoli attrezzi. Al PalaRuffini di Torino si sfideranno le migliori sei squadre della regular season. In mattinata si svolgeranno tre scontri diretti, ovvero dei testa a testa tra le formazioni nelle cinque specialità per conoscere chi accederà alla finale vera e propria del pomeriggio. Due sfide sembrano essere già segnate: Fabriano è super favorita contro la San Giorgio 79 di Desio, l’Udinese ha una marcia in più dell’Aurora Fano. Decisamente più equilibrato il confronto tra Armonia d’Abruzzo e Motto Viareggio. Le tre vincitrici si confronteranno nell’atto conclusivo che assegnerà il tricolore.

Fabriano è comunque la candidata principale per il successo finale. Le Campionesse d’Italia hanno vinto le tre tappe di regular season e ora puntano allo scudetto, trascinate dalla classe di Milena Baldassarri. L’unica seria contendente per lo scudetto potrebbe essere l’Udinese di Alexandra Agiurgiuculese, l’altra azzurra qualificata alle Olimpiadi come individualista. Di seguito tutti gli accoppiamenti Final Six della Serie A 2020 di ginnastica ritmica, in palio anche tre promozioni in Serie A1. La finale a tre del pomeriggio che assegnerà lo scudetto sarà trasmessa in diretta tv, gratis e in chiaro, su Canale Nove.

SORTEGGIO FINAL SIX SERIE A GINNASTICA RITMICA 2020:

SERIE A1:

SCONTRO DIRETTO 1: Ginnastica Fabriano vs San Giorgio 79 Desio

SCONTRO DIRETTO 2: Udinese vs Aurora Fano

SCONTRO DIRETTO 3: Armonia d’Abruzzo vs Motto Viareggio

SERIE A2:

SCONTRO DIRETTO 4: Polimnia vs Falciai Arezzo

SCONTRO DIRETTO 5: Forza e Coraggio vs Auxilium

SCONTRO DIRETTO 6: Olimpia Senago vs Ritmica Rimini

Foto: Pier Colombo