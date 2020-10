Ginnastica, Campionati Italiani Gold: Irene Lanza batte Linari e vince il tricolore. James e Federici prime in S2

Al PalaInvent di Jesolo (in provincia di Venezia) sono andati in scena i Campionati Italiani di categoria gold per quanto riguarda la ginnastica artistica. Sono scese in pedana le seniores, prima nella fase interregionale e poi in quella nazionale che ha assegnato i tricolori. Precisiamo che a questa competizione non partecipano le atlete di punta della Nazionale: Giorgia Villa, le gemelle D’Amato, Lara Mori, Vanessa Ferrari e tante altre big non erano in gara.

A vincere la seniores 2 è stata Irene Lanza col punteggio di 51.975. L’atleta della Ginnastica Reale Torino, che nel suo palmares vanta la partecipazione ai Mondiali 2018, si è distinta tra corpo libero (13.500) e parallele (13.750), difendendosi tra volteggio (12.675) e trave (12.050). La piemontese è così riuscita a sconfiggere Francesca Noemi Linari (51.525): la tesserata della Brixia Brescia si distingue alle parallele (14.100), è solida al quadrato (13.200) e alla tavola (12.275), mentre alla trave si ferma a 11.950. A completare il podio di categoria è stata Caterina Vitale (la ragazza della Ionica Gym è terza con 50.650).

Tra le seniores 1, invece, vittoria a pari merito per Carolina James (Biancoverde Imola) e Alessia Federici (Pro Patria 1883 Milano): entrambe ottengono 50.250, Carolina è stata brava soprattutto al volteggio (13.800), mentre Alessia ha sfoggiato buoni esercizi a parallele (13.000) e corpo libero (13.300). Podio di categoria completato da Alessia Canali (49.400, Juventus Nova Melzo).

stefano.villa@oasport.it

Foto LM-LPS/Filippo Tomasi