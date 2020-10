Ginnastica artistica, si faranno i Campionati Italiani e la Serie A? Cosa dice il nuovo DPCM? Quali gare sono vietate?

Il premier Giuseppe Conte ha firmato un nuovo DPCM, il quale resterà in vigore fino al prossimo 24 novembre. Il provvedimento prevede una serie di restrizioni pensate per contenere il rischio contagio e limitare la crescita esponenziale della curva epidemica nel nostro Paese. Si parla della chiusura di ristoranti, bar, gelaterie, pasticcerie a partire dalle ore 18.00 e della chiusura totale per il prossimo mese di piscine, palestre, cinema, teatri, sale gioco. Cambia l’universo sportivo per gli amatori che non potranno più allenarsi nelle varie strutture, mentre per il momento resta tutto invariato per dilettanti e professionisti che partecipano alle massime competizioni nazionali e regionali.

Cosa cambia dunque per la ginnastica artistica ai massimi livelli? Per il momento la disputa dei Campionati Italiani Assoluti (7-8 novembre) e della Final Six della Serie A (il 22 novembre si assegneranno gli scudetti) appare garantita, ma ovviamente la situazione è in continuo sviluppo e bisogna ancora aspettare per essere certi del regolare svolgimento delle due competizioni al PalaVesuvio di Napoli. Diverso il discorso per alcune competizioni di caterattere regionale e di livello inferiore (ad esempio le gare di livello silver) che sicuramente non si svolgeranno nelle prossime settimane. Per quanto riguarda gli allenamenti, sono consentiti soltanto quelli di atleti di livello elevato mentre per i più piccoli e per gli amatori è tutto rinviato a dicembre (si spera). Nel frattempo la Federginnastica ha chiesto delucidazioni al Governo e si attendono delle risposte nelle prossime ore.

Foto LM/LPS/Filippo Tomasi