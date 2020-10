Ginnastica artistica, Serie A senza diretta tv e streaming. Differita su DAZN, DIRETTA LIVE scritta e cronaca su OA Sport

La ginnastica artistica tornerà a essere protagonista sabato 17 ottobre con la terza tappa della Serie A, in programma al PalaVesuvio di Napoli. La Polvere di Magnesio sarà di nuovi sugli scudi dopo quasi otto mesi di assenza, si riparte con il massimo campionato italiano a squadre (maschile e femminile), ma purtroppo l’evento non potrà essere seguito in diretta tv e/o streaming.

La Federginnastica ha infatti comunicato la copertura della manifestazione e non sono previste trasmissioni in tempo reale: per ammirare le gesta degli atleti impegnati in Serie A1 bisognerà aspettare lunedì 19 ottobre quando, a partire dalle ore 19.00, sarà disponibile una differita della gara sulla piattaforma streaming DAZN. Ricordiamo che il servizio è a pagamento (abbonamento mensile di 9,99 euro). Per la Serie A2 identica attesa, ma in questo caso il servizio sarà gratuito sulla piattaforma YouTube della FGI.

Loading...

Loading...

Guarda la Serie A di ginnastica artistica su DAZN

Dopo otto mesi di stop forzato dovuto alla pandemia si ritorna in gara, ma senza una copertura mediatica immediata e tra l’altro con una limitatissima presenza di pubblico sugli spalti. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta testuale della Serie A1, a partire dalle ore 14.00 di sabato 17 ottobre, per poter seguire la gara in tempo reale, minuto per minuto, con tutti i punteggi e i momenti salienti del ritorno in pedana delle migliori atlete italiane dopo un digiuno infinito. Per le immagini bisognerà aspettare un paio di giorni, in modo da poter vedere gli esercizi più importanti (il tutto a pagamento su DAZN).

CALENDARIO TERZA TAPPA SERIE A GINNASTICA: DATA, PROGRAMMA, ORARI

SABATO 17 OTTOBRE:

09.30-14.00 (circa) Serie A2

14.30-19.00 (circa) Serie A1

TERZA TAPPA SERIE A GINNASTICA: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Serie A1: DIRETTA LIVE scritta su OA Sport, differita streaming disponibile su DAZN a partire dalle ore 19.00 di lunedì 19 ottobre.

Serie A2: differita streaming sul canale YouTube della Federginnastica a partire dalle ore 19.00 di lunedì 19 ottobre.

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DI GINNASTICA ARTISTICA

stefano.villa@oasport.it