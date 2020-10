FOTO Filippo Ganna, maglia iridata e bicicletta dorata al Giro d’Italia. Julian Alaphilippe con telaio arcobaleno alla Liegi

A pochi giorni dalla conclusione dei Mondiali, è arrivato il momento di ammirare le nuove maglie arcobaleno in gruppo. Il primo a sfoggiarla sarà Filippo Ganna, Campione del Mondo a cronometro: il piemontese la indosserà sabato 3 ottobre in occasione della prova contro il tempo Monreale-Palermo che aprirà il Giro d’Italia 2020. L’azzurro della Ineos Grenadiers salirà in sella a una bicicletta Pinarello interamente dorata, con le scritte “Top Ganna” e il tempo con cui ha trionfato a Imola. Il francese Julian Alaphilippe esibirà invece la casacca iridata della prova in linea domenica alla Liegi-Bastogne-Liegi, ma lo abbiamo già visto con quella maglia in occasione di una ricognizione sulle strade della Doyenne e la sua bicicletta ha un telaio con i colori dell’iride. Di seguito alcune FOTO.

