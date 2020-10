Fortitudo Bologna-Varese oggi, Serie A basket: orario, tv, programma, streaming

Oggi, domenica 4 ottobre, all’Unipol Arena andrà in scena il match tra Fortitudo Lavoropiù Bologna e Openjobmetis Varese, valido per la seconda giornata della Serie A 2020-2021 di basket. Andiamo a scoprire orari e programma della sfida, soffermandoci anche sulle piattaforme su cui sarà visibile in streaming.

Avvio di stagione difficile per la Fortitudo Bologna che a sorpresa è caduta all’esordio nella trasferta contro la Virtus Roma. Un ko pesante, soprattutto in ottica aspettative per la stagione, visto che la sconfitta è arrivata contro una formazione, quella capitolina, reduce da uno 0 su 6 in Supercoppa. Uniche note positive, le prestazioni di Matteo Fantinelli e Todd Withers (nonostante i troppi falli), mentre da dimenticare la partita per Pietro Aradori e Adrian Banks. Decisamente diverso l’esordio di Varese che ha vinto il derby lombardo contro Brescia. Vittoria che, ancora una volta, porta il nome del leader indiscusso della squadra, cioè quel Luis Scola che a 40 anni è stato autore di 23 punti, 11 rimbalzi.

Il match tra Fortitudo Lavoropiù Bologna e Openjobmetis Varese inizierà alle ore 18.30. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su Eurosport Player. OA Sport, invece, vi offrirà la Diretta Live testuale dell’incontro garantendovi aggiornamenti puntuali minuto per minuto.

FORTITUDO BOLOGNA-VARESE OGGI: ORARIO, TV E STREAMING

Domenica 4 ottobre

Ore 18.30: Fortitudo Lavoropiù Bologna – Openjobmetis Varese

Diretta streaming – Eurosport Player

Diretta Live testuale – OA Sport

