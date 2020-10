Atalanta-Cagliari oggi: orario, tv, programma, streaming, probabili formazioni

Dopo gli anticipi di venerdì e sabato, prosegue a passo spedito il programma della quarta giornata della Serie A 2020/2021 di calcio, che alle 12.30 di oggi – domenica 4 ottobre – vedrà sfidarsi Gewiss Stadium di Bergamo i padroni di casa dell’Atalanta e il Cagliari.

Due squadre che arrivano all’appuntamento in maniera opposta. Gli uomini di Gasperini infatti sono stati straordinari nelle prime due giornate, battendo nell’ordine Torino (2-4) e Lazio (1-4, nel recupero di mercoledì scorso) entrambe in trasferta, mentre i ragazzi di Di Francesco non hanno ancora raccolto il primo successo stagionale, impattando 1-1 in casa del Sassuolo prima e cedendo 0-2 in casa alla stessa Lazio poi.

Chi si prenderà i tre punti in palio in questo incrocio? La parola al campo. Di certo gli orobici partono col favore del pronostico, anche se i sardi nell’ultimo precedente disputatosi in Lombardia sono stati in grado di stravolgere il pronostico imponendosi per 0-2.

La sfida tra Atalanta e Cagliari, valevole per la quarta giornata del campionato di Serie A, è in programma quest’oggi alle ore 12.30 e sarà trasmessa in diretta tv sul canale DAZN1 (209 del boquet Sky) e in streaming sull’app di DAZN.

ATALANTA-CAGLIARI: PROBABILI FORMAZIONI

Atalanta (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez, Malinovskyi; Zapata

Cagliari (4-3-3): Cragno; Zappa, Godin, Walukiewicz, Lykogiannis; Nández, Marin, Rog; Joao Pedro, Simeone, Sottil

ATALANTA-CAGLIARI : PROGRAMMA, ORARI E TV

DOMENICA 4 OTTOBRE

Ore 12.30: Atalanta-Cagliari

Diretta tv: DAZN1(Canale 209 di Sky)

Diretta streaming: DAZN

