F1, UFFICIALE: Pierre Gasly confermato in AlphaTauri anche nel 2021, rinnovo annuale per il francese

Proseguirà almeno per un’altra stagione il rapporto tra Pierre Gasly e AlphaTauri, con la scuderia di Faenza che ha annunciato ufficialmente il rinnovo di contratto per il 2021 con il pilota francese. Una conferma assolutamente meritata che negli ultimi giorni non sembrava però più così scontata, alla luce di un possibile sviluppo di mercato che avrebbe messo in discussione il suo posto nella griglia dell’anno prossimo in Formula 1. Gasly, vincitore del Gran Premio d’Italia 2020 a Monza, occupa attualmente la nona piazza nel Mondiale con 63 punti ma è ancora pienamente in corsa anche per il quarto posto, distante 17 punti a cinque round dal termine della stagione.

“Sono davvero felice di continuare per un’altra stagione con la Scuderia AlphaTauri! – commenta l’ex Red Bull – Quest’anno sta andando molto bene e siamo sulla buona strada per farlo diventare il migliore nella storia del team. Sento che abbiamo un legame molto forte e siamo riusciti a cogliere ogni opportunità che ci si è presentata, la migliore al Gran Premio d’Italia. Vincere la mia prima gara di Formula 1 a Monza è stato un momento davvero speciale ed è stato un grande onore firmare la seconda vittoria nella storia di questa squadra, ne sono davvero orgoglioso. Farò del mio meglio per spingere il team più in alto possibile. Non vedo l’ora di affrontare la sfida del prossimo anno con AlphaTauri, sia come premium fashion brand che come squadra sportiva, per continuare a dare il massimo e condividere altri bellissimi traguardi in futuro”.

Loading...

Loading...

Grande soddisfazione anche per il team principal del team di Faenza, Franz Tost: “Sono felice che Pierre rimarrà con noi per la stagione 2021. Fa parte del pool di piloti Red Bull da molti anni e spero che continuerà a esserlo per molte stagioni a seguire. Da quando è tornato nel team, lo scorso anno, ha costantemente mostrato grandi prestazioni e ottenuto due podi: un secondo posto in Brasile, nel 2019, e una vittoria nella gara di casa del team, al Gran Premio d’Italia di quest’anno. Pierre ha dimostrato di essere sempre altamente competitivo, anche grazie alle sue abilità di gara, capace sempre di estrarre il potenziale della vettura a ogni evento e dando preziosi feedback ai suoi ingegneri. Mentalmente è molto forte e sempre motivato: quando si pone un obiettivo dà il massimo per raggiungerlo. Non vedo l’ora di estendere questa collaborazione e puntare così a un’altra bella stagione insieme”.

erik.nicolaysen@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse