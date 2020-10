F1, Toto Wolff: “Mercedes non lascerà la F1, ma vogliamo aumentare la visibilità di AMG”

In attesa di conoscere ufficialmente il futuro a livello contrattuale di Lewis Hamilton e Toto Wolff, quest’ultimo ha chiarito ancora una volta l‘intenzione da parte di Mercedes di continuare a gareggiare nel Mondiale di Formula 1. Il Team Principal sei volte campione del mondo ha infatti voluto spiegare meglio gli sviluppi futuri del progetto Mercedes in F1, che comprenderà una maggiore visibilità e coinvolgimento di AMG. Per il momento quindi, la casa di Stoccarda non sembra intenzionata a lasciare il circus dopo aver dominato in lungo e in largo l’era ibrida cominciata nel 2014.

“Mercedes non lascerà la F1, anzi: il telaio, il nome del team e le persone che fanno parte della squadra saranno sempre Mercedes – dichiara Toto Wolff nel corso di un’intervista concessa a The Race – Tuttavia, oltre a questo siamo anche AMG: lo rappresentiamo in qualità di reparto di alta performance, e vogliamo aumentare la visibilità di AMG. Evidenzieremo in modo maggiore anche lo scambio tecnologico che avviene tra AMG ed il team di F1 di Mercedes”.

“Penso che le corse siano nel DNA di Mercedes – prosegue il manager austriaco – La prima automobile creata da Mercedes fu una vettura da gara. Noi costruiamo sia macchine da corsa sia macchine da strada. Tuttavia, la nuova strategia è quella di incrementare lo spazio riservato al marketing di altri brand del gruppo come AMG, EQ e Maybach. E’ bello che ciascuno di questi marchi abbia delle specifiche caratteristiche. AMG è il brand che si concentra sulle alte prestazioni e le F1 sono vetture ad alte prestazioni”.

