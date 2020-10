F1, Toto Wolff: “Il rinnovo di contratto di Lewis Hamilton? Magari lo firmeremo a dicembre…”

Anche settembre è stato messo in archivio, ma il rinnovo di Lewis Hamilton con la Mercedes tarda ancora ad arrivare. La situazione non si può certo definire intricata come in un classico libro giallo ma, oggettivamente, sta iniziando a divenire almeno leggermente nebulosa. Come mai questa lunga attesa per mettere il nero su bianco sul contratto della scuderia di Brackley? Dopotutto il suo compagno di team Valtteri Bottas ha firmato il suo prolungamento con la Mercedes nel mese di agosto, con la sensazione che l’accordo sia stato trovato nel breve volgere di pochi giorni.

Questo prolungarsi delle trattative tra il sei volte campione del mondo (che ormai potremmo già iniziare a definire con il numero sette) e Toto Wolff sta facendo versare fiumi di inchiostro con scenari svariati che si stagliano all’orizzonte. Ci pensa proprio l’inglese a provare a rimettere le cose al proprio posto. “Quando tante persone nel mondo sono afflitte direttamente o indirettamente dal coronavirus – spiega a Speedweek – sinceramente io mi sento a disagio a negoziare un contratto così corposo. Devo ammettere che al momento non è il mio obiettivo principale”.

Il nativo di Stevenage prova a chiarire ulteriormente la situazione: “Ovviamente voglio continuare con questo team e possiamo sederci al tavolo delle trattative più avanti, senza fretta. Non sto parlando con nessun altro per cui non ci sono certo problemi. Io e Mercedes vogliamo aprire un nuovo capitolo per diversificarci ancora rispetto agli avversari”.

Il team principal delle Frecce nere, Toto Wolff, gli fa eco: “Adoro lavorare con Lewis Hamilton e il fatto è reciproco. Un contratto così importante richiede un lavoro decisamente accurato e non trascureremo nessun dettaglio. Si firmerà a dicembre? Perchè no, è già successo in passato…”.

Foto: Lapresse