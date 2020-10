F1, Sebastian Vettel: “Lewis Hamilton ha raggiunto Schumacher, ma lui per me sarà sempre il migliore”

Il fine settimana del Nurburgring ha emesso il suo verdetto: Lewis Hamilton ha centrato il successo numero 91 della sua carriera in Formula Uno, raggiungendo il record di Michael Schumacher, un traguardo che appariva quasi impossibile anche solo da avvicinare. Invece, il portacolori della Mercedes c’è riuscito e ha avviato l’inevitabile discussione su chi sia stato più grande tra questi due fuoriclasse. Anche Sebastian Vettel (che di vittorie, ricordiamo, ne ha totalizzate 53) ha voluto dire la sua. Il suo pensiero, tuttavia, è chiaro.

“Non potrò mai rispettare abbastanza quello che è stato in grado di fare Lewis – spiega a Marca – Ha raggiunto un numero di vittorie che nella mia testa non sarebbe mai stato eguagliato e, anzi, ora è pronto a superarlo. Ad ogni modo, però, non posso che rimanere della mia idea: è Michael Schumacher il mio eroe. Penso che lui avesse qualcosa dentro di sé che non ho mai più rivisto in nessun altro pilota”.

Il futuro pilota della Aston Martin, prosegue nella sua analisi: “Ritengo che il Kaiser sia stato il migliore di tutti quelli che io possa avere visto. Aveva a disposizione un talento naturale che è davvero complicato da poter spiegare. Averlo visto guidare in kart, seppur in età avanzata, ed aver fatto squadra con lui alla Race of Champions, mi ha permesso di apprezzare ancora di più le sue capacità ed il suo controllo della vettura. Oltre a questo, aveva un’incredibile etica del lavoro, ma credo che sia la combinazione delle due cose che per me lo fa spiccare”.

Foto: Lapresse