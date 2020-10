F1, risultato prove libere GP Emilia Romagna 2020: Lewis Hamilton senza rivali. Charles Leclerc soffre, ma è 5

Dopo dodici anni e mezzo, all’autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola è andata in scena una sessione di prove libere di un Gran Premio di Formula Uno. In mattinata si è infatti disputato l’unico turno di Free Practice del GP di Emilia Romagna, strutturato nel format sperimentale del weekend corto. I 90 minuti messi a disposizione sono stati gli unici per affinare gli assetti in vista delle qualifiche del pomeriggio e della gara di domani.

L’azione non manca, in quanto sin dai primi minuti c’è un gran traffico in pista. La mescola dura va per la maggiore, poiché quasi tutti montano gomma bianca. La Red Bull di Max Verstappen è subito molto pimpante, in quanto abbassa a ripetizione il miglior tempo, arrivando a far segnare un crono nell’ordine del 1’15”9. In questa fase la Ferrari appare competitiva, quantomeno con Charles Leclerc, ma quando la Scuderia di Maranello passa alla mescola morbida si generano subito grosse perplessità. Il monegasco si lamenta a più riprese dell’assetto della sua vettura, infastidito soprattutto da un fortissimo sottosterzo.

Nella fase conclusiva della sessione si scatenano i time attack con le soft e, alla fine della fiera, sono le solite Mercedes a fare la voce grossa. Lewis Hamilton ferma i cronometri sull’1’14”726, staccando di tre decimi Verstappen e di quasi mezzo secondo il compagno di squadra Valtteri Bottas. Solamente altri due piloti riescono a contenere il ritardo dall’inglese al di sotto del secondo. Si tratta dell’Alpha Tauri di Pierre Gasly, quarto a nove decimi, e di Leclerc, che in extremis trova una tornata convincente con le morbide, issandosi al quinto posto, a 962 millesimi dalla vetta.

Seguono le due Renault di Daniel Ricciardo ed Esteban Ocon, nonché l’altra Alpha Tauri di Daniil Kvyat, che si prende il lusso di fare meglio della seconda Red Bull di Alexander Albon, il quale è obbligato a ottenere un risultato di peso se vuole guadagnarsi la riconferma per il 2021. Seguono le due Racing Point, stavolta piuttosto anonime, mentre Sebastian Vettel è dodicesimo, a mezzo secondo dal compagno di squadra. La delusione del turno sono le McLaren, in quanto Carlos Sainz e Lando Norris non vanno oltre la quattordicesima e la sedicesima prestazione cronometrica.

GP EMILIA ROMAGNA F1 2020 – RISULTATO PROVE LIBERE

1 Lewis HAMILTON Mercedes1:14.726 7

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.297 5

3 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.492 5

4 Pierre GASLY AlphaTauri+0.907 4

5 Charles LECLERC Ferrari+0.962 8

6 Daniel RICCIARDO Renault+1.113 7

7 Esteban OCON Renault+1.219 9

8 Daniil KVYAT AlphaTauri+1.240 4

9 Alexander ALBON Red Bull Racing+1.335 5

10 Lance STROLL Racing Point+1.356 5

11 Sergio PEREZ Racing Point+1.383 5

12 Sebastian VETTEL Ferrari+1.441 8

13 Romain GROSJEAN Haas F1 Team+1.824 5

14 Carlos SAINZ McLaren+1.834 6

15 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.838 6

16 Lando NORRIS McLaren+1.945 6

17 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.958 5

18 George RUSSELL Williams+2.054 6

19 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+2.334 5

20 Nicholas LATIFI Williams+3.053 7

Foto: La Presse