F1, Nico Hulkenberg sempre più vicino alla Red Bull: la posizione di Albon traballa a Milton Keynes

Max Verstappen sul podio nel GP di Portogallo di F1, a Portimao, e Alexander Albon fuori dalla zona punti. Un riscontro che non lascia spazio alle interpretazioni in merito alla prestazione del thailandese, non performante come la scuderia di Milton Keynes vorrebbe. Delle opportunità ci potrebbero essere dunque per il tedesco Nico Hulkenberg, chiamato in causa dalla Racing Point per sostituire una volta il messicano Sergio Perez e poi il canadese Lance Stroll quest’anno per positività al Covid-19.

I contatti, infatti, tra Nico e il team anglo-tedesco pare si siano fatti più intensi nell’ultimo periodo, specialmente dopo le difficoltà di Albon di ottenere dei punti importanti per la squadra nell’ottica della classifica dei costruttori. Come confessato all’emittente tedesca RTL, Hulkenberg è in attesa di una chiamata da Helmut Marko, consulente di Red Bull e sempre al centro della scena in questioni del genere. Una decisione un po’ in controtendenza, visto che la squadra ha spesso considerato piloti nella propria orbita. Il riferimento è al francese Pierre Gasly di AlphaTauri, che tanto ben sta facendo quest’anno, ma evidentemente non viene considerato per un ritorno. Non resta che attendere ulteriori conferme.

Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DELLA F1

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse