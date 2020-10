F1, Mondiale 2020: il Gran Premio di Turchia si correrà a porte chiuse

Le speranze degli organizzatori del Gran Premio di Turchia 2020 sono naufragate di fronte alla realtà. Il sogno era portare 100.000 spettatori all’Istanbul Otodrom in vista della gara in calendario nel weekend del 13-15 novembre (una eventualità particolare, dato che quando si correva con regolarità su quel tracciato le tribune erano spesso vuote) ma le problematiche legate al coronavirus hanno portato il governatorato della capitale turca a impedire l’ingresso del pubblico nella tre-giorni di gare.

Ecco il comunicato ufficiale: “Nell’ambito degli sforzi per combattere l’epidemia di coronavirus e in conformità con la raccomandazione del Comitato provinciale pandemico di Istanbul, il Gran Premio di Turchia di F1 si terrà senza spettatori”.

Un vero peccato, dato che erano già stati staccati in prevendita 40.000 biglietti, bruciati in poche ore. Anche per questo il sogno di quota 100.000 era tutt’altro che impossibile, come conferma Vural Ak, il presidente del promotore Intercity: “Avevamo in programma di colmare la piena capacità, 220.000 posti, in circostanze normali, ma non è possibile in tempo di COVID-19. Prima di noi, questa organizzazione era senza un proprietario. Siamo appassionati ed entusiasti di questo sport e possiamo organizzarlo con successo. Ma, come sapete, c’è questa tremenda pandemia. Ecco perché speravamo di portare circa 100.000 persone”.

Foto: Lapresse