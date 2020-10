F1, Mattia Binotto: “Ferrari non lotterà per il Mondiale nel 2021. Ma l’anno dopo… L’imitazione di Crozza? Mi fa ridere”

La Ferrari sta attraversando una stagione particolarmente difficile. La SF1000 non è mai stata all’altezza della situazione, le prestazioni sono state complessivamente molto deludenti e soltanto qualche fiammata di Charles Leclerc ha contribuito a portare qualche timido sorriso a Maranello. Il team principal Mattia Binotto sta cercando di guardare al futuro, anche se non si aspetta un ritorno al successo nell’immediato, come ha dichiarato ai microfoni di Sky: “Realisticamente nel 2021 non torneremo a lottare per il Mondiale. Penso che il nostro obiettivo sia tornare a lottare regolarmente per il podio. Il 2022 sarà la discontinuità, il momento per rimescolare le carte”.

In un lungo speciale intitolato “Mattia Binotto l’originale”, in onda giovedì 29 ottobre (ore 21.15) su Sky Sport F1, l’ingegnere del Cavallino Rampante si è soffermato anche sull’esilarante imitazione che Maurizio Crozza fa di lui: “Penso che essere imitati da Crozza tutto sommato sia divertente, in questa stagione ci sta, ci sta anche sdrammatizzare la situazione. Ogni volta che lo vedo mi metto a ridere, mi diverte”. La Ferrari tornerà in pista il prossimo weekend per il GP di Emilia Romagna sul circuito di Imola, dove si spera di ottenere un risultato degno di nota.

Foto: Lapresse