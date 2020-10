F1, Laurent Mekies: “Siamo entrati nella fase della ricostruzione. In gara speriamo di fare un passettino avanti”

La Ferrari è uscita delle qualifiche del Gran Premio del Portogallo con un bilancio double face. Da un lato c’è il 4° posto di Charles Leclerc, che fa decisamente ben sperare in vista della gara. Dall’altro si registra l’ennesima controprestazione di Sebastian Vettel, mestamente 15°. In seno al Cavallino Rampante si vuole però guardare al bicchiere mezzo pieno, ovvero alla performance del monegasco. Infatti il direttore sportivo della Rossa Laurent Mekies ha spiegato ai microfoni di Sky Sport F1 come si ritiene che questa posizione di partenza sia indicativa di come sia stata presa la direzione giusta per risalire la china.

“Il risultato di oggi è una piccola conferma del fatto che il percorso di piccole novità impostato tempo addietro stia funzionando. Si tratta di un lavoro molto lungo e molto difficile. Ci siamo presi tanto tempo per poter analizzare e capire le difficoltà avute sin dall’inizio con questa vettura. Portimao è la terza gara di fila in cui portiamo piccoli aggiornamenti, il cui obiettivo non è quello di migliorare drasticamente la macchina, bensì di capire se abbiamo centrato il problema e se possiamo riuscire a risolverlo piano piano, pensando ovviamente al 2021, perché questo influirà sullo sviluppo. A Maranello stiamo facendo tanti sforzi per capire la situazione e porvi rimedio. Vogliamo pensare che adesso siamo finalmente entrati nella fase della ricostruzione, perché vediamo alcuni progressi. Sappiamo che il cammino è lungo e sappiamo che due settimane fa abbiamo avuta una bellissima qualifica per poi soffrire tanto in gara. Speriamo, invece, di fare un passettino avanti anche nella giornata di domani”.

Foto: La Presse