F1, Lance Stroll: “Sono risultato positivo al Covid-19, ma ora sto bene e a Portimao voglio correre!”

Si era intuito che qualcosa non andava e non era un semplice problema di stomaco. Lance Stroll, che aveva dato forfait per il GP dell’Eifel al Nurburgring due settimane fa (con la conseguente sostituzione del tedesco Nico Hulkenberg), ha annunciato sul proprio canale ufficiale Instagram di aver contratto il Covid-19.

Il pilota canadese ha ammesso di essere risultato positivo dopo la gara tedesca, rientrando a casa. Per questo motivo è rimasto in isolamento per 10 giorni come previsto dal protocollo della FIA. Ricordiamo che Lance non si era presentato nell’abitacolo della Racing Point nella giornata di sabato, con Hulkenberg costretto a fare “i salti mortali” per essere in pista in tempo utile.

“Voglio solo rendere noto che recentemente sono risultato positivo al Covid-19 dopo il Gran Premio dell’Eifel. Mi sento bene, sono al 100% e lo sono sin da quando sono risultato negativo al tampone. Sono arrivato al Nurburgring dopo essere risultato negativo al tampone nei test sanitari pre-gara. Sabato mattina ho iniziato a sentirmi poco bene e mi sono svegliato con lo stomaco non al meglio. Ho seguito il protocollo FIA e mi sono isolato nel mio motorhome, senza poi rientrare nel paddock. Non stavo bene e non potevo correre, così sono tornato a casa domenica mattina. Una volta arrivato mi sono sottoposto a un nuovo tampone. Il giorno seguente sono risultato positivo, dunque sono rimasto a casa isolato per 10 giorni. Fortunatamente i miei sintomi sono stati piuttosto lievi”.

Ora però Stroll ha dichiarato di essere pronto per tornare alla guida della RP20 in vista del prossimo weekend a Portimao: “Sono stato sottoposto nuovamente al tampone lunedì di questa settimana e il mio risultato è negativo. Sono in grande forma e non vedo l’ora di tornare con il team a gareggiare in Portogallo“.

