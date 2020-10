F1 in tv, GP Emilia-Romagna 2020: programma Sky e TV8, orari, streaming

Sono passati oltre 14 anni dal Gran Premio di San Marino 2006, ultimo weekend di gara del Mondiale di Formula 1 andato in scena a Imola. L’Autodromo Enzo e Dino Ferrari si appresta adesso ad ospitare nuovamente il circus delle quattro ruote per il Gran Premio dell’Emilia Romagna 2020, tredicesimo round della stagione e terzo appuntamento dell’anno in programma sul suolo italiano (dopo Monza e Mugello). Purtroppo l’evento si disputerà a porte chiuse, a causa del peggioramento della situazione epidemiologica legata al Covid-19, ma piloti e team sapranno sicuramente regalare un bello spettacolo su un tracciato impegnativo come quello del Santerno. Da segnalare un’importante novità nel format del weekend: annullate le prove del venerdì, è prevista sabato mattina una sola sessione di libere da 90 minuti in preparazione della qualifica.

L’intero weekend di gara di Imola sarà trasmesso integralmente in diretta tv su Sky Sport 1, su Sky Sport F1 ed in diretta streaming su Sky Go e NowTV. Sarà possibile inoltre seguire in chiaro qualifiche e gara in diretta su TV8. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale di tutte le sessioni del fine settimana imolese con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un momento del grande ritorno dopo 14 anni della Formula 1 a Imola. Di seguito la programmazione televisiva completa del Gran Premio dell’Emilia Romagna 2020 di F1:

PROGRAMMA WEEKEND GP EMILIA ROMAGNA F1 2020

La programmazione di Sky Sport F1/HD

Sabato 31 ottobre

ore 10.00-11.30, F1, Prove libere, diretta

ore 14.00, F1, Qualifiche, diretta

Domenica 1° novembre

ore 13.10, F1, Gara, diretta

La programmazione di TV8/HD

Sabato 31 ottobre

ore 14.00, F1, Qualifiche, diretta

Domenica 1° novembre

ore 13.10, F1, Gara, diretta

erik.nicolaysen@oasport.it

Foto: Lapresse