F1, il GP Emilia Romagna 2020 si disputerà a porte chiuse. Nessuna deroga da parte del governo

Il Gran Premio dell’Emilia Romagna 2020, tredicesima tappa stagionale del Mondiale di Formula 1 in programma ad Imola questo weekend, si disputerà a porte chiuse. Nessuna deroga in arrivo da parte del Governo, alla luce del peggioramento della situazione epidemiologica in Italia. Purtroppo non ci sarà dunque nessuno spettatore sugli spalti dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari per riabbracciare il circus dopo 14 anni di attesa. Ancora da capire le modalità di rimborso dei biglietti (almeno 6-7 mila, secondo Il Resto del Carlino) già staccati fino al momento della sospensione della vendita di inizio settimana.

La Regione Emilia Romagna ha discusso fino all’ultimo con il Comitato Tecnico Scientifico e con il ministro della Salute, Roberto Speranza, per consentire almeno una minima presenza di pubblico, senza riuscire però a trovare un accordo. Ricordiamo che Comune, Regione e Formula Imola avevano elaborato un protocollo di sicurezza che prevedeva un massimo di 13 mila spettatori per il weekend di gara romagnolo che si svolgerà tra sabato 31 ottobre e domenica 1° novembre. Imola torna dunque ad ospitare un Gran Premio di Formula 1 per la prima volta dal 2006 (quando vinse Michael Schumacher su Ferrari davanti a Fernando Alonso su Renault), ma lo farà senza pubblico.

Foto: Valerio Origo