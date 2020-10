F1, GP Eifel 2020: Bottas in pole davanti a Hamilton. Il record di Schumacher verrà ancora rinviato?

Freddo, tanto freddo al Nurburgring (Germania), sede del round del Mondiale 2020 di F1. Il GP dell’Eifel, che andrà in scena domani, avrà caratteristiche climatiche complicate, dettate da un colonnina di mercurio sui 9-10° C. Aspetto che potrà avere un impatto di non poco conto sulle strategie. C’è incertezza, infatti, suo numero di soste e la problematica del graining potrebbe incidere altamente sulla gestione delle mescole.

Incertezza, però, c’è anche per quanto riguarda Lewis Hamilton. Il britannico che, in questa sede, ha il chiaro obiettivo di eguagliare lo storico primato del teutonico Michael Schumacher relativo al numero di GP singoli vinti (91) potrebbe nuovamente veder rinviati i propri propositi. Le qualifiche andate in scena oggi, infatti, non hanno visto l’asso nativo di Stevenage svettare come tutti pensavano. Nella Q3, con l’ultimo “colpo” disponibile, il finlandese Valtteri Bottas ha giocato un brutto scherzo al suo più titolato team-mate e domani, dalla pole-position, cercherà di concedere il bis dopo quanto è accaduto a Sochi (Russia).

Una gara, dunque, piena di incognite e di insidie per Lewis. Al di là della velocità di Valtteri, c’è anche un Max Verstappen pimpante e desideroso di lottare fino in fondo con le Frecce Nere. La RB16, su questa pista, sembra andare piuttosto bene e le prospettive in corsa potrebbero essere interessanti. Di fatto, un po’ tutti, partono al buio perché non si sono potute testare le condizioni sul passo gara, ricordando la cancellazione delle due sessioni di prove libere del venerdì per via della nebbia. Pertanto, tutti i piani strategici sono legati a calcoli e a simulazioni, ma non a verifiche effettive sul tracciato.

Hamilton, da questo punto di vista, dovrà trovare la quadratura del cerchio e partire in maniera convincente dalla seconda piazzola per prendersi la p.1 e nello stesso tempo tenere botta ai possibili attacchi di Max. In tutto questo discorso, non si può escludere la variabile meteo e la pioggia che potrebbe riprendersi la scena.

Foto: LaPresse