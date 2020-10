F1: Fernando Alonso guiderà la Renault R.S.20 martedì a Barcellona

Dopo aver completato il calco del proprio sedile in vista della prossima stagione, Fernando Alonso tornerà in pista martedì 13 ottobre sul circuito del Montmelò a Barcellona guidando la Renault R.S.20 per un filming day di 100 km che gli consentirà di proseguire la sua marcia di avvicinamento al 2021, anno in cui tornerà in Formula 1 proprio facendo parte della lineup di piloti della scuderia transalpina (che nel frattempo muterà il suo nome in Alpine).

Dal team francese al momento non arrivano conferme ufficiali circa questa sessione di guida dell’asturiano, anche se il team principal Cyril Abiteboul, come riporta motorsport.com, si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni molto poco criptiche: “Martedì abbiamo attività in pista, ma il nostro cliente resta riservato”. “Rimarreste impressionati dall’interesse mostrato da Fernando – ha aggiunto Abiteboul – quando si è unito a noi sembrava che la sua attenzione fosse orientata più alla stagione 2022. Ora più passa il tempo e più cresce la squadra, la macchina e i risultati e più sembra coinvolto anche in ottica 2021”.

“E’ come un grande squalo: non appena inizia a sentire il sangue vuole andare all’attacco. Mi sembra uno squalo molto affamato”.

Dopo il podio ottenuto domenica scorsa da Daniel Ricciardo nel GP dell’Eifel, che ha rotto un digiuno che durava 9 anni per il costruttore d’oltralpe, sembra essere quindi tornato l’entusiasmo in casa Renault: un motivo in più per accogliere positivamente l’arrivo di Fernando Alonso che, oltre ai 100 km indicati in precedenza, potrebbe svolgere poi degli ulteriori test con le macchine del 2018, libere – secondo regolamento – da misure sul chilometraggio.

