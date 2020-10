F1, Fabio Tavelli: “Addio Honda? Evidente motivazione industriale. Le case costruttrici devono riflettere su come allocare le proprie risorse”

La Formula 1 è pronta a disputare il Gran Premio d’Eifel 2020. Un grande ritorno del celebre Nurburgring, anticipato da non poche notizie. Prima fra tutte, la sorprendente decisione della Honda di salutare il Circus a fine del campionato 2021. Di questo e di molto altro si è discusso nell’ultima puntata di FormulaUno2U, trasmissione a firma Sport2U, in collaborazione con OA Sport.

Ospite d’eccezione, il noto giornalista di Sky Sport e presentatore del celebre programma “post-race” Race Anatomy, Fabio Tavelli, che commenta così l’addio di Honda: “Non è la prima volta che il colosso nipponico entra ed esce dalla Formula 1. Ad oggi stiamo certificando un risultato decisamente negativo, evidentemente l’investimento con Red Bull e Alpha Tauri non è rientrato. Una brutta notizia per il motorsport e per la Formula 1: è un grande costruttore, i giapponesi hanno portato qualcosa in più e di nuovo. Le motivazioni sono evidentemente industriali – continua – all’interno delle case costruttrici si deve avviare una profonda riflessione su come allocare le proprie risorse”.

Loading...

Loading...

Non sono mancate ipotesi sul destino della Formula 1 a partire dal 2022, osservazioni sul tanto atteso ritorno di Fernando Alonso e sul possibile arrivo di Mick Schumacher. Di seguito, vi proponiamo l’intervista integrale.

LA VIDEO INTERVISTA A FABIO TAVELLI





CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI FORMULA 1

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse